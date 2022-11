Kempes: "Messi va a jugar estando al 10%, él no va a bajar los brazos"

En una rueda de preguntas en el homenaje que CONMEBOL le realizó a Maradona, el Matador habló de la Selección argentina.

Tiene puesta una remera con la imagen de Maradona y la Copa del mundo. Arriba, justo en la cabeza, la leyenda 'capitán'. Habla de él con cariño y caballerosidad. Se nota que lo aprecia. Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, participó del homenaje que CONMEBOL le hizo al capitán de 1986 en Doha, Qatar.

Como Kempes, varios campeones de los planteles del 78 y el 86 estuvieron presentes para juntarse, aplaudir por unos segundos y regalar algunas palabras conmemorativas a Maradona, que murió un día como hoy hace dos años.

Pero, aunque el foco estuvo puesto en buena parte hacia Maradona, la conversación cambió de rumbo, principalmente por el mal debut de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022. Entonces, los exjugadores tuvieron que dar su impresión de un momento complicado, a horas del partido ante México, por la segunda jornada del Grupo C.

En una rueda de preguntas en la que participó Goal, Kempes dijo: "Tenés que reaccionar, no queda otra que levantarse de la caída...de un tropezón, que en realidad no es caída, y recuperarse lo más pronto para poder solucionar. Igualmente ganando a México y luego ver qué pasa...", dijo Kempes.

Al Matador, de 68 años, le preguntaron por la situación de Messi, que no parece estar en plenitud física. "Messi va a jugar estando al 10%, él no va a bajar los brazos. Hay que pensar si ese 10% es suficiente para que Argentina gane". Y agregó: "La Selección necesita no equivocarse de la misma manera que se equivocaron, está el técnico para solucionar los problemas, los jugadores que tienen que dar otra vez todo en la cancha".

-En este evento se habló del legado de Maradona en los Mundiales, ¿cuál es el legado de Messi en los Mundiales?



-

Lo que pasa que después del 86 no se ganó más, así que se ve que no le han hecho mucho caso al legado de Diego, ojalá se dé ahora, en este momento que es cuando más falta hace.

Sobre Maradona, terminó: "De Diego no hay mucho que decir porque se ha dicho todo. Como jugador, fantástico. Si eras compañero, pensabas que iba a ser una cosa y hacía otra. Tenía cosas de genio".