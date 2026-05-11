Kees Jansma deja la selección de Curazao con efecto inmediato

Kees Jansma ha renunciado a su cargo de jefe de prensa de Curaçao tras la polémica en torno a la situación del seleccionador Fred Rutten, según informa De Telegraaf. Por ello, el exjefe de prensa de la selección holandesa no viajará al Mundial de Estados Unidos.

Su salida llega en un momento clave: el lunes se confirmó el regreso de Dick Advocaat como seleccionador tras la renuncia de Fred Rutten por tensiones internas.

Jansma llegó a la selección en 2024 junto a Advocaat, el asistente Cor Pot y el médico Casper van Eijck, por lo que su salida sorprende tras tantos años de trabajo en equipo.

Tras la salida de Rutten y el regreso de Advocaat, Jansma ha decidido dejar definitivamente su cargo. Sorprende que Cor Pot, asistente habitual de Advocaat, sí vuelva a la selección para acompañar al “Pequeño General” en el Mundial.

Se esperan más cambios en el cuerpo técnico. Durante la gira de preparación en Australia ya hubo tensiones entre algunos de los nuevos integrantes, contratados por Rutten, y el grupo de jugadores. Según De Telegraaf, entre los afectados estaban Roel Coumans, Arno van Zwam, Alessandro Schoenmaker y la doctora Suzanne Huurman.