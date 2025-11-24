Juárez vs. Toluca, Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Juárez recibe a Toluca este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Juárez vs Toluca de los cuartos de final del Apertura 2025

Tras derrotar al Pachuca en el Play-In, los Bravos se quedaron con el último boleto a la Liguilla y tendrán ua prueba más que complicada contra los vigente campeones del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos inician oficialmente la defensa del título conquistado el semestre pasado y saldrán como favoritos ante los fronterizos, con quienes quieren evitar sorpresas y tomar ventaja en la serie.

En GOAL te traemos toda la información para ver este partido:

Cómo ver Juárez vs Toluca, por cuartos de final: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México TV Azteca, Fox, Fox One, Caliente TV Estados Unidos Telemundo, Fox Deportes y Universo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por TV Azteca, Fox, Fox One y Caliente TV, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo, Fox Deportes y Universo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Juárez vs Toluca

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Benito Juarez

El partido se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y 18:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Benito Juárez.

México:19:00 horas

Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas España:02:00 horas (jueves 27)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Juárez

Los Bravos de Juárez nunca en su historia han logrado meterse a las semifinales de la Liga MX, por lo que intentarán dar la 'campanada' contra los Diablos Rojos y así confirmarse como el 'caballo negro' de la competencia.

Noticias de Toluca

Alexis Vega sigue siendo duda para el equipo Choricero por una lesión que sufrió en el muslo en las últimas jornadas del torneo regular y Antonio Mohamed decidirá a último momento si puede ver minutos o no en el arranque de la Liguilla.

Cómo llegan al partido

