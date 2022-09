Es el único futbolista de la plantilla que no tiene un recambio natural, pese a que se le ha intentado buscar durante el mercado de fichajes.

Las primeras pruebas a las que ha sido sometido Juanmi Jiménez apuntan a que el futbolista del Real Betis sufre una distorsión grave de su tobillo izquierdo y se descartan lesiones óseas. Al jugador se le están realizando diversas pruebas alternativas para precisar aún más el alcance exacto de la lesión pero todo indica a que será por un periodo de tiempo elevado. En cualquier caso, parece complicado que el delantero pueda volver a los terrenos de juego antes del mes de noviembre, que es cuando tendrá lugar el parón por el Mundial de Qatar.

De ser así, supone un serio contratiempo para los planes de Manuel Pellegrini aunque el técnico chileno no sea muy dado a mostrar pretextos circunstanciales, aunque sean de gran calado como el presente. Pellegrini prioriza siempre la plantilla por encima de lo individual y confía ciegamente en el jugador que supla al ausente, pero en este caso el problema radica en la forma de actuar del malagueño. Juanmi es el único futbolista de la plantilla que no tiene un recambio natural, pese a que se le ha intentado buscar durante el mercado de fichajes. La mala economía bética ha impedido cualquier operación.

El punta ha asimilado tan bien el rol que le ha asignado el cuerpo técnico en el campo que prácticamente carece de sustituto. Un delantero que parte desde la banda, con movilidad y desmarque, y que suma la misma pegada que un nueve puro. Una descripción que no responde a la de ningún atacante verdiblanco. Borja Iglesias y Willian José son jugadores parejos con flujos similares dentro del terreno de juego. Uno puede cubrir la baja del otro pero no ocurre lo mismo con el ‘7’ verdiblanco.

El factor diferenciador: el gol. Como no podía ser de otra forma, el número de goles que aporta el ex de la Real es lo que le hace un jugador clave, teniendo en cuenta desde donde parte. Juanmi es delantero, no hay ninguna duda, pero aporta desde una segunda fila si lo analizamos desde su posición en el césped. Por tanto, una cantidad de goles importante recae en esa segunda fila tan necesaria en los equipos para poder estar en las posiciones altas.

Pellegrini se ha ganado el respeto del aficionado demostrando ser entrenador en momentos difíciles, cuando faltaban hombres importantes o en rotación que nadie veía. Algo que es aval suficiente para que la merma que supondrá la salida del equipo de Juanmi no se resienta en el rendimiento. Pero que la proporción de tantos que aporta sí será una pérdida importante.