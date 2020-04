José Juan Macías: “Por la pandemia no puedo soñar con ir a Europa”

El delantero mexicano mantiene la ilusión de emigrar al Viejo Continente luego de haber llamado la atención en el futbol de España.

José Juan Macías, atacante de , no negó que la pandemia del coronavirus ha opacado uno de sus más grandes sueños: jugar en el futbol de Europa.

El ex delantero del León contaba con el Preolímpico de la Concacaf a disputarse en Guadalajara como una de las plataformas para la exportación, pero el evento se canceló por la situación sanitaria global.

"La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra”, dijo en declaraciones recopiladas por la Agencia EFE.

Tanto Macías como el resto del plantel de Chivas han continuado con los trabajos físicos y deportivos a través de videoconferencias, esto a espera de que se reanude el torneo mexicano.

"Hay que verle lo positivo a esto, solo es una pausa por una razón; sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro", explicó el hombre gol del equipo de Luis Fernando Tena.

"He llevado una carrera corta pero que está dando frutos. He hecho goles que nadie ha marcado en cuanto a cantidad y quiero seguir por el mismo camino porque no me fijo límites ni quiero perder la disciplina que lleva al éxito", agregó José Juan.