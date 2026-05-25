Johan Derksen tiene que «correr para salvar la vida» en Curazao

Durante su estancia en Curaçao, Johan Derksen ha afrontado las consecuencias de sus anteriores declaraciones sobre la isla. El analista de «Vandaag Inside» relata en el programa en línea «Doordekken» que algunos taxistas le abordaron tras la reaparición de sus críticas en medios locales.

Derksen se encuentra en Curaçao para grabar la segunda y última semana de Vandaag Inside. Según el presentador Wilfred Genee, un encuentro con isleños fue tenso: «Tuviste que correr por tu vida, ¿no?», bromeó.

Derksen guiña un ojo, pero confirma que el revuelo nació de un artículo de prensa: «Parece que ha salido algo en el periódico sobre lo que dije de la isla, y los taxistas se pusieron muy pesados».

Menciona con una sonrisa a su amigo Henk Kuipers, también en la isla: «Henk siempre está cerca, pero cuando lo necesito, desaparece».

La polémica se originó en abril del año pasado, cuando Derksen criticó duramente a la isla y la tachó de “nido de ladrones”.

«Curaçao no me dice nada, me parece un nido de ladrones», afirmó entonces. «Nunca me lo paso bien allí. No, no es broma». Un periódico local ha rescatado esas declaraciones, reavivando el debate.

Pese al revuelo, Derksen parece disfrutar más de lo esperado; la semana pasada mostró más entusiasmo por Curaçao en VI que antes del viaje patrocinado.