Johan Derksen, atónito: «No aporta absolutamente nada al Feyenoord»

Johan Derksen se mostró sorprendido en «Vandaag Inside» al saber que el Feyenoord quiere extender la estancia de Raheem Sterling.

El martes, FR12 reveló que el Feyenoord negocia prorrogar su contrato, a instancias de Robin van Persie.

La filtración llega en un momento curioso, pues Van Persie apenas cuenta con él.

Por eso, a Derksen no le cuadra esta situación: «No hay motivo para retener a un fichaje tan caro como Sterling».

«No aporta absolutamente nada al Feyenoord. Es mejor darle una oportunidad a un chico de dieciocho años», concluye De Snor.

Desde su llegada, Sterling solo ha jugado 349 minutos en siete partidos oficiales y solo dio una asistencia.

¿Un mito?

Sin embargo, otra web de aficionados rivales asegura que la noticia es falsa. «Varias fuentes han desmentido a 1908.nl los rumores de una nueva oferta del Feyenoord por Sterling. Ni el club ni el jugador confirman ninguna propuesta en este momento».