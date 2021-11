Joaquín Montesinos: “Me gustaría ir a Cruz Azul”

Luego del fracaso en el Apertura 2021 que significó haber quedado eliminados en el Repechaje, la directiva de Cruz Azul trabaja en el diseño de su plantilla para la próxima temporada y entre ello se encuentra en busca del sustituto de Orbelín Pineda.

Pineda, que jugará a partir de enero del 2022 en el Celta de Vigo de la Primera División de España, tendría como una de las opciones para cubrir su salida en el mediocampista chileno Joaquín Montecinos, quien ya ha jugado para La Roja.

El futbolista del Audax Italiano no negó el supuesto interés de la Máquina e incluso aceptó su deseo por jugar en México, tal como lo hizo su padre Cristian Montecinos con Cruz Azul Hidalgo de la Primera División A, Santos Laguna, Necaxa y Puebla.

“Por supuesto que me gusta el futbol mexicano, es muy dinámico y hay clubes muy grandes. Claramente que sería un paso en mi carrera, es una de las opciones. Me gustaría ir allá porque mi papá estuvo muchos años, le fue muy bien y muy fue exitoso, me cuenta que la vida allá es muy bonita”, dijo a Bola Vip México.

“Es un club de mucha envergadura y de mucha historia. Sería muy lindo y un paso importante en mi carrera. Lo único que quiero es terminar bien el año para después enfocarme en lo que va a ser mi futuro y así poder tomar la mejor decisión”, agregó Montecinos.

La salida de Orbelín Pineda es la única que se ha concretado hasta el momento y la dirigencia negocia la renovación de cinco jugadores, entre ellas la compra de los derechos federativos de Alexis Peña.