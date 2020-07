Javier Tebas carga contra el TAS: "No ha estado a la altura"

El presidente de la LFP muestra su rechazo al fallo del Tribunal y que permitirá al Manchester City jugar en Europa las dos próximas temporadas.

No se han hecho esperar las primeras reacciones al fallo del TAS en favor del . UEFA sancionó en febrero a los 'Citizen' por irregularidades en el Fair Play y le prohibió jugar dos años en Europa y le impuso una multa económica de 30 millones de euros. Hoy, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha anulado la sanción, teniendo a bien los recursos presentados por el club inglés.

En este sentido, Javier Tebas, Presidente de la LFP ha mostrado su descontento, apuntando directamente al TAS. “El TAS no ha estado a la altura. No parece que sea el más adecuado para resolver este tipo de litigios. Tenemos que revaluar si es el organismo adecuado para apelar las decisiones institucionales en el fútbol. es un país con una gran historia de arbitraje y el TAS no está a la altura con esta decisión", aseguró Tebas a la BBC Sport.

Cabe recordar, como hemos dicho antes, que el TAS ha dejado sin efecto la sanción deportiva y ha rebajado de 30 a 10 millones de euros el castigo económico impuesto inicialmente por UEFA.