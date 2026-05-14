Jack van Gelder arremete duramente contra Hélène Hendriks

Jack van Gelder, de 75 años, ha hablado por primera vez sobre su salida del programa de Hélène Hendriks en SBS6. En una entrevista con De Telegraaf, el presentador y comentarista, habitual en la mesa durante años, admite estar decepcionado con la conductora.
A principios de año se confirmó que no regresaría a los populares programas de entrevistas de Hendriks. Talpa informó entonces que las conversaciones para redefinir su papel no llegaron a un acuerdo y se decidió, «de mutuo acuerdo», poner fin a la colaboración.
Al principio guardó silencio, pero ahora lo explica sin rodeos: «La forma de pensar de la redacción y la mía se alejaban demasiado. No se puede decir que aún puedo aparecer de vez en cuando. O funciona, o no funciona. No me apetece estar en el banquillo».
Aún quedaban varias emisiones cuando decidió cortar la colaboración: «En un momento dado, dije: basta». Asegura que el pago fue correcto, pero la frustración quedó. «No fue agradable quedar de lado tras 54 años en televisión».
Antes de su marcha circularon rumores sobre una discusión con un redactor del programa. Hendriks ya había asegurado a De Telegraaf que esa «pelea a gritos» no tenía nada que ver con su salida. Van Gelder confirma ahora que se enfadó un par de veces, pero cree que hubo algo más detrás. «En realidad, creo que se trataba de que yo no tenía la orientación política adecuada para el programa. Y de que quizá me estaba tomando las cosas demasiado en serio».
Lo que más le duele es la falta de contacto con Hendriks tras su marcha: «Hélène y yo nos llevábamos muy bien, pero estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella y eso me resulta bastante difícil». Hendriks había dicho que seguía habiendo contacto entre ambos.
Van Gelder añade que, en sus primeros años, solía aconsejar a Hendriks con frecuencia. «Por ejemplo, cuando de repente se encontró al frente de la mesa. Teníamos una relación realmente buena».