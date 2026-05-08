Iván Perisic celebra con el PSV Femenino tras un título nacional histórico

El PSV Femenino se proclamó el viernes campeón de Holanda por primera vez. Venció 2-0 al ADO Den Vrouwen en la penúltima jornada y se aseguró el título.

Riola Xhemaili abrió el marcador a los tres minutos. ADO igualó a los 60, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

A los 75 minutos, Fenna Kalma aprovechó un rebote y sentenció el 2-0, título histórico que ya no peligró. Al final, fiesta total en el campo y en las gradas.

Con este triunfo, el PSV queda fuera del alcance del Ajax y el FC Twente, que en la última jornada lucharán por la última plaza de la fase previa de la Liga de Campeones.

En la grada estaban Ivan Perisic, Mauro Júnior y Couhaib Driouech; Perisic portaba una bandeja de plástico con el número 1 en alusión al histórico título.

El equipo masculino, campeón el mes pasado, sumó así su 27.º título liguero. Los de Eindhoven cerrarán la temporada con dos partidos más, el primero el domingo ante el Go Ahead Eagles.