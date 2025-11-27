+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
Chase Stadium
team-logoNew York City FC
Mira el partido enMira el partido en streaming con NORDVPN
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Inter Miami vs. New York City FC, Final de Conferencia de la MLS 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la MLS entre Inter Miami y New York City FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Inter Miami recibe a New York City FC este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) en el estadio Chase, por la Final de Conferencia de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Inter Miami vs. New York City FC de la MLS 2025

Las Garzas clasificaron a la Final de Conferencia después de vencer por marcador de 4-0 a Cincinnati en la semifinal del Este, con un doblete de Tadeo Allende, junto a los goles de Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Por su parte, las Palomas dejaron en el camino por 1-0 a Philadelphia, con anotación de Maximiliano Morález.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN

Cómo ver Inter Miami vs New York City FC, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaApple TV (MLS Seasson Pass)
SudaméricaApple TV (MLS Seasson Pass)
MéxicoApple TV (MLS Seasson Pass)
Estados UnidosApple TV (MLS Seasson Pass)

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Mira la MLS en Apple TV

Ve los detalles

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inter Miami vs New York City FC

crest
Major League Soccer - Playoff
Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

  • México:17:00 horas
  • Argentina:20:00 horas
  • España:00:00 horas (domingo 30)

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra New York City FC alineaciones

Inter Miami CFHome team crest

4-3-3

Formación

5-3-2

Home team crestNYC
34
R. Rios Novo
18
J. Alba
37
M. Falcon
32
N. Allen
57
M. Weigandt
11
B. Rodriguez
7
R. De Paul
5
S. Busquets
10
L. Messi
21
T. Allende
24
M. Silvetti
49
M. Freese
80
J. Haak
24
T. Gray
34
Raul
13
Thiago Martins
22
K. O'Toole
21
A. O'Neill
32
J. Shore
26
A. Ojeda
10
M. Moralez
7
N. Fernandez

5-3-2

NYCAway team crest

MIA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Mascherano

NYC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Jansen

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Inter Miami

Jordi Alba habló en la semana en conferencia de prensa sobre la recta final de la temporada y las opciones de las Garzas de levantar el título.

"Es una final que va a ser muy difícil, estamos en nuestro campo con nuestra gente y en ese sentido estoy tranquilo. Estoy confiado de que todo va a ir bien y creo que este año tenemos muchas posibilidades", expresó el latera español.

Asimismo, Alba habló sobre su retiro al finalizar la temporada.

"Siempre vas con la incertidumbre sobre si es el último partido, esperemos que sea el 6 de diciembre y que podamos ganar. Desde pequeño supe lo que cuesta estar aquí y siempre intenté disfrutar y dar lo máximo".

"Me da pena porque es lo que vengo haciendo toda la vida, veo que pude haber seguido algunos años más, pero es una decisión que vengo meditando y estoy con ganas de terminar estos dos partidos de la mejor manera", explicó.

Noticias del New York City FC

Las Palomas se encuentran en búsqueda de su segundo título de liga de su historia, después de levantar el trofeo por primera y última ocasión en 2021.

Cómo llegan al partido

MIA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/5
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

NYC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MIA

Últimos partidos

NYC

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

9

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0