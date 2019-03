Ian Rush defiende a Bale: "Es tímido y reservado"

La leyenda galesa cree que la personalidad del extremo del Real Madrid le está causando problemas para adaptarse, como los tuvo él en la Juventus

Gareth Bale está recibiendo muchas críticas en las ultimas semanas por su rendimiento en el Real Madrid, algo que quedó agravado con su celebración en el gol que anotó ante el Levante, donde apartó a Lucas Vázquez, que acudió a abrazarle.

Ian Rush, leyenda galesa, cree que el problema de Gareth Bale radica en las dificultades que tiene en adaptarse tanto al idioma como a las costumbres: "La cosa más grande que eché de menos en la Juventus fueron las bromas en el vestidor. En Liverpool hacíamos bromas, en Italia no. Se lo toman en serio", cuenta Rush en declaraciones a DAZN.

"Bale, ya sabes, es muy tímido. Mucha gente es tímida y quiere mantenerse muy reservada. Yo era igual en la Juventus; entrenaba y luego me iba a casa. Bale es igual, está haciendo lo mismo. Hace su trabajo en el campo", continúa.

"¿El idioma? Es otro problema. A mí me costó cuatro o cinco meses aprender italiano, pero te das cuenta que tienes que tener confianza para hablarlo. Yo no tenía confianza, pensaba que iba a equivocarme, y no decía nada".