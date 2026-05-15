Hendriks tiene un mensaje claro para Van Gelder tras su ataque

Hélène Hendriks respondió el viernes en «Vandaag Inside» a las duras palabras de Jack van Gelder. La presentadora no quiere verlo ni hablar con él por ahora.

«Van Gelder desapareció este año de forma abrupta de De Oranjezondag tras fracasar las conversaciones para su permanencia. El jueves, el presentador relató su versión del fracaso de la colaboración y criticó a Hendriks. «Te lo digo con toda sinceridad: estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella. Eso me resulta bastante difícil», afirmó Van Gelder.

Hendriks afirmó a De Telegraaf que intentó contactar con él a finales de abril, pero Van Gelder dijo que no vio la llamada del 29 hasta más tarde y que entonces no podía responder.

«En los medios a veces te dan un tirón de orejas; si es justificado, te callas. Pero este no lo era y me molestó. No quiero seguir respondiendo», añadió en Vandaag Inside.

Hendriks considera que Van Gelder olvida «un detalle importante». «Siempre he dicho que nos gustaría contar con él en verano durante el Mundial. Pero él mismo ha cerrado la puerta. No pasa nada, pero si dos días después te echas atrás, no puedo mover cielo y tierra por cuarta vez ante la redacción de Talpa para conseguir que vuelva. Llega un momento en que también tengo que velar por mi credibilidad».

El presentador Thomas van Groningen, que sustituye esta semana a Wilfred Genee, afirma que Van Gelder ha «echado la culpa» a Hendriks. «Se podría decir así», responde la conductora con tacto. Johan Derksen añade que a Hendriks no se le puede reprochar nada.

Van Gelder intentó contactar con Hendriks varias veces el viernes, pero este no contestó. «Jack quiere quedar para comer y tomar un café. Seguro que lo haremos, pero no esta semana», añadió.