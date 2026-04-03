Hakimi: No disfruté jugando con Messi

Ashraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain, ha revelado que no disfrutó jugando junto al astro argentino Lionel Messi durante la etapa de este último en el club de la capital francesa.

Y a pesar de la capacidad de Messi para sacar lo mejor de sus compañeros, especialmente en las fases ofensivas, las fortalezas que caracterizan a Hakimi como lateral ofensivo no se aprovecharon de manera óptima cuando la leyenda del Barcelona llegó a la capital francesa, donde este último contribuyó a formar lo que podría describirse como el mejor trío ofensivo de la historia —en teoría—junto a Neymar y Kylian Mbappé

. Durante ese periodo, el París Saint-Germain no logró el éxito esperado a nivel europeo y solo triunfó en la Liga de Campeones cuando Luis Enrique encontró el equilibrio perfecto entre el brillo individual y el trabajo colectivo; esta etapa vio el surgimiento de Hakimi como uno de los mejores laterales de su generación gracias a su velocidad excepcional y su excelente toque final

El defensa marroquí no mostró lo mejor de sí mismo hasta la llegada de Enrique y la marcha de Messi y Neymar, teniendo en cuenta que Hakimi y Leo se incorporaron juntos al París en el mercado de fichajes del verano de 2021, en el que el club gastó 68 millones de euros para fichar al primero, mientras que el segundo llegó en calidad de agente libre procedente del Barcelona

La llegada de Messi provocó un cambio en el estilo de juego, que pasó a girar en torno al trío ofensivo repleto de estrellas, lo que hizo que el equipo de Mauricio Pochettino perdiera el equilibrio necesario.

Hakimi declaró, durante su participación en el podcast «THE BRIDGE»: «En cuanto llegó Messi, cambió el proyecto del París Saint-Germain y, con él, el estilo de juego del equipo. Jugábamos de formas diferentes y yo no disfrutaba con eso».

Hakimi añadió: «No hacía las cosas que me gustaba hacer, como atacar y sentirme importante... Me sentía como un jugador de segunda y recuerdo que en ese momento comparaba mi situación con la de la selección nacional, donde me tratan como un jugador importante».

Y concluyó: «Me resultaba difícil mentalmente rendir en París como quería, y entonces empezaron a lloverme críticas en París, donde se preguntaban: ¿por qué juega así con Marruecos y se muestra diferente en París? ¿No está bien? ¿O hay otra razón? La gente no entiende la diferencia».



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