Guillermo Maripán desafía al PSG: "El Mónaco puede ganar la Ligue1"

El chileno se mostró ambicioso al asegurar que puede cortar la hegemonía de los parisinos en el torneo francés. Además apunta a la Europa League.

Guillermo Maripán sacó a relucir su anhelo en la presente campaña con el AS Monaco. Luego de extender su vínculo con el cuadro del Principado hasta 2025, el chileno fijó sus metas en la competencia de Francia desafiando la hegemonía del Paris Saint-Germain, quienes han ganado ocho de las últimas 10 ligas.

En diálogo con el diario Marca, el formado en Universidad Católica comentó sobre las chances de pelearle la corona a Lionel Messi y compañía asegurando que “es posible, el Mónaco puede ganar la Ligue1. Llevamos un par de temporadas haciendo las cosas bien. Somos un equipo joven, con ambición”. De momento, su equipo marcha en la quinta plaza con 17 enteros, a ocho de los de Christophe Galtier.

Pero eso no es todo, puesto que el ex Deportivo Alavés apuntó al otro gran objetivo que tiene el elenco que conduce Philippe Clement: conquistar el primer título de la Europa League en la historia del conjunto galo. "Es una de las competiciones más importantes que hay y queremos ganarla”, afirmó en la antesala a su cruce frente al Trabzonspor por el Grupo H, mismo que lidera Ferencváros con puntaje perfecto.

Respecto al estratega ex Brujas sostuvo que "le gusta hacer un fútbol de calidad, pero, sobre todo, imprimir un ritmo alto a los partidos. El míster fue central y me ayuda".

Por otra parte, el nacido en San Miguel de 28 años expresó su alegría luego de ampliar su permanencia con los del Stade Louis II. "Aquí me siento muy valorado. El equipo me considera un pilar y me lo ha demostrado. Por eso, cuando me ofrecieron la renovación, no me lo pensé dos veces. Estar en el Mónaco es lo mejor que me puede pasar", dijo.

Asimismo, el zaguero de La Roja resaltó su logro personal en la institución al cumplir 100 partidos con los monegascos, en la victoria por 2-1 sobre el Olympique de Lyon en duelo donde marcó una conquista. "Cuando llego a un equipo nuevo espero dejar huella. Llegar a 100 partidos es muy gratificante", expresó el nacional que acumula 11 dianas, tres en la presente temporada. "Me gusta marcar goles. Es algo que entreno a diario. Ensayo mucho los movimientos y los remates", agregó.

Además, el central valoró el ser elegido como el mejor futbolista chileno según el Observatorio de Fútbol CIES en 2020-21, instancia en la que remató como el tercer goleador del club (5) solo por detrás de Wissam Ben Yedder y Kevin Volland (6). "Es un orgullo compitiendo con jugadores como Vidal, Alexis... Los veía de pequeño y me sirvieron de inspiración. Ahora son grandes compañeros que me ayudan en todo".

Finalmente, declaró su admiración por Aurélien Tchouaméni considerando que Real Madrid acertó con su fichaje. "Es un gran jugador. Tiene mucha calidad... y mucho potencial. Va a ser una de las grandes figuras del mundo del fútbol. Lo demuestra en cada partido. Entiendo que los aficionados estén encantados con su rendimiento".

Y sentenció: "Es buen chico, muy trabajador y profesional. Los 80 millones que pagó el Real Madrid por él se quedarán cortos. Va a ser mucho mejor jugador de lo que ya es (...) Su mayor activo está en defensa. Le ha tocado sustituir a Casemiro, pero es un trabajo muy similar al que él realiza. Es capaz de recuperar 10 balones por partido y muy solidario en el esfuerzo".