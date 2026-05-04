Gran pánico en Stamford Bridge: la retransmisión evita repetir el terrible momento

El lunes por la tarde, Stamford Bridge vivió un grave incidente: el debutante de 18 años del Chelsea, Jesse Derry, quedó inconsciente tras chocar con Zach Abbott, del Nottingham Forest. Después de varios minutos de atención médica, fue retirado en camilla.

Justo antes del descanso, un mal control de pecho precedió el violento choque con Abbott. El golpe en la barbilla derribó a Derry, que quedó inconsciente sobre el césped.

El pánico se apoderó de los jugadores, que pidieron asistencia médica. Viaplay no repitió la jugada, pues aún se desconoce el estado de Derry. Tras diez minutos de atención, lo sacaron en camilla y lo reemplazó Liam Delap.

Antes del incidente, el árbitro Anthony Taylor había pitado penalti a favor del Chelsea. Cole Palmer falló desde los once metros y el marcador se mantuvo 0-2 al descanso.