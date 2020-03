Goransch eligió el América por Giovani dos Santos

El joven lateral izquierdo explicó los motivos por los que abandonó el sueño de triunfar con el Wolfsburgo en la Bundesliga.

Adrián Goransch dejó el sueño europeo con el Wolfsburgo y se marchó al América, equipo que lo cedió al para disputar el . El joven talento explicó los motivos por los que tomó esta decisión, un poco influenciado por la presencia de Gio dos Santos en las Águilas.

"Me pareció que el América es el equipo perfecto para ir. Hablé con mi representante, le dije que me quería salir porque me parecía que el Wolfsburgo no me apoyaba tanto. Hablamos, ellos directamente me invitaron para hiciera las pruebas y rápidamente me dijeron que sí", dijo a ESPN.

"Mi ídolo fue Giovani dos Santos, para mí como mexicano él, pero también me gustan mucho Marcelo y Cristiano Ronaldo, por su trabajo, por todo lo que le dedica al futbol, me gusta mucho", agregó el joven talento, que espera compartir en cancha con el ex mediocampista de .

El lateral mexicano comenzó con el pie derecho en las fuerzas básicas del Wolfsburgo, pero luego perdió su sitio y vio interrumpida la progresión que había mostrado. Aunque tuvo ofertas de otros equipos, al final terminó inclinándose por la propuesta del conjunto azulcrema.