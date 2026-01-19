Galatasaray vs. Atlético de Madrid , Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Galatasaray recibe a Atlético de Madrid este miércoles 21 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio RAMS Park, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de la Champions League 2025-26

El Avrupa Fatihi llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Mónaco en la fecha 6. El equipo dirigido por Okan Buruk es décimo octavo en la clasificación con nueve puntos, todavía con aspiraciones de entrar al top 8, para lo que necesita un triunfo.

Por su parte, los Colchoneros vencieron por 3-2 a PSV en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Diego Simeone es octavo en la tabla con 12 unidades, obligado a ganar para mantener su privilegiada posición entre los ocho mejores y con ello, un boleto directo a los octavos de final.

Cómo ver Galatasaray vs Atlético de Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás, Paramaunt+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Galatasaray vs Atlético de Madrid

Liga de Campeones - Champions League Rams Global Stadyumu

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Rams Park.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Galatasaray

El Avrupa Fatihi es líder de la Super Liga Turca con 43 puntos y solo una derrota en 18 jornadas, pero con solo un punto de ventaja sobre el Fenerbahce.

Sin embargo, el Galatasaray viene de meterse en problemas y recibir una multa de 22 mil euros por no participar en la ceremonia de medallas tras su derrota frente al Fenerbahce en la Supercopa de Turquía el fin de semana.

Noticias del equipo Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un valioso triunfo frente al Alavés en LaLiga, con un tanto de Sorloth. Con el resultado, se han colocado a ocho puntos del liderato.

En otras noticias, el sorteo de la Copa del Rey los ha emparejado con el Real Betis en la ronda de cuartos de final, el cual luce como un duro desafío en la búsqueda de un nuevo trofeo para sus vitrinas.

