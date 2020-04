Franco Vázquez: "La postergación de la Copa América me da más margen para poder estar en la Selección argentina"

El Mudo, en un mano a mano exclusivo con Goal, habló de su ilusión de ser convocado por Scaloni de cara al torneo continental.

Entre tantos temas de los que habló en su charla exclusiva con Goal, el Mudo Franco Vázquez no escondió sus deseos de Selección. "Llegar a defender la camiseta de en un torneo como la sería algo increíble. Ojalá que se me pueda dar", aseguró.

El mediocampista ofensivo del reconoció que la postergación de la Copa América para 2021 puede jugarle a favor ya que "ahora no estaba siendo convocado" por Lionel Scaloni. "Me parece que me da más margen para poder estar. Tengo que tratar de sobresalir en mi club, hacer una buena temporada y si el técnico me llama, bienvenido sea", indicó.

"Siempre uno está pendiente de las convocatorias", admitió el ex- de Córdoba, y agregó: "A mi me tocó ir el año pasado, estuve muy bien, me trataron muy bien. Contento de haber estado. Ahora quizá no estoy mucho en los planes del técnico. Hay mucho recambio de jugadores".

En la misma línea, aunque dijo que habló con el cuerpo técnico de la Selección "la última vez" que fue citado -a finales del 2018-, dejó en claro que, a sus xx años, sigue teniendo esperanzas de ser citado. "Si uno hace bien las cosas dentro de la cancha y se hace notar, el llamado puede llegar a estar. Está en la decisión del técnico porque hay muchos jugadores y muy buenos en mi puesto. Trato de no pensar mucho en la Selección, sino en rendir en mi club y si llega, bienvenido sea", concluyó.