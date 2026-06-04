Francia hace el ridículo una semana antes del inicio del Mundial

Francia, subcampeona en 2022, perdió 1-2 contra Costa de Marfil en su gira de preparación. El lunes cerrará la preparación ante Irlanda del Norte antes de debutar en el Mundial el 16 de junio frente a Senegal.

Francia dominó la primera parte con un 76 % de posesión, pero falló en la definición: Olise chocó con Fofana y Mbappé y Cherki no acertaron en sus remates. Maignan, de gran intervención ante Adingra, mantuvo a raya a los marfileños.

En el 45’, Cherki firmó el 1-0 con un disparo desde dentro del área tras una gran jugada individual.

Sin embargo, Costa de Marfil empató ocho minutos después del descanso: Pépé asistió a Guéla Doué, quien remató al ángulo izquierdo. El gol silenció el Stade de la Beaujoire de Nantes.

En la última media hora Francia buscó el segundo, pero Costa de Marfil se replegó y aguardó su momento. Deschamps movió fichas sin éxito.

En el 85, tras un contraataque fulminante, Amad Diallo batió a Maignan con un disparo cruzado y dio el 1-2 final. Francia, aturdida, no tuvo tiempo para reaccionar.