El capitán argentino terminó enojado contra el árbitro español y lo crítico por no estar "a la altura" del partido.

Luego de un partido que tuvo 17 tarjetas amarillas, una tanda de penales y en medio de una euforia descontrolada, Lionel Messi no se guardó nada y no perdonó la actuación del árbitro español Antonio Mateu Lahoz durante el partido ante Países Bajos.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, el 10 albiceleste empezó la entrevista después del partido sin guardarse nada, pero eso no fue lo único que dijo:

“Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”

¿LA FIFA PUEDE SANCIONAR A MESSI?

El artículo 49 del Código disciplinario de la FIFA habla de situaciones como la de ayer. Ahí se establecen posibles sanciones para los jugadores que actúen contra los arbitros y señala una pena de hasta cuatro fechas y hasta seis meses en caso de agresión y un año por escupir a un referí.

En primera línea, las críticas de Messi no pueden ni deben considerarse una ofensa o agravio el árbitro que ofició ante Países Bajos, por lo que no se espera una sanción real sobre el 10 argentino.

El "andá pallá (sic) bobo" que esgrimió contra un colega holandés tampoco son motivo de sanción.