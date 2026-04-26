Federico Dimarco bate un récord impresionante en la Serie A con el Inter, que finalmente cede la victoria

El Inter no pudo ganar el domingo al Torino. El equipo de Christian Chivu se adelantó 0-2 con goles de Marcus Thuram y Yann Bisseck, pero encajó dos tantos en los últimos minutos y el partido acabó 2-2. El líder, el Inter, tiene diez puntos más que el Nápoles. El Torino es decimotercero y se mantiene en la zona media de la tabla.

Denzel Dumfries y Stefan de Vrij empezaron en el banquillo; el primero entró como suplente, mientras que el segundo no jugó.

En la primera parte, Dimarco centró con precisión para que Thuram cabeceara al segundo palo.

Tras el descanso, Dimarco centró para que Bisseck cabeceara el 0-2.

Con ellas, Dimarco batió el récord de la Serie A: nadie había alcanzado las 18 asistencias en una temporada, y aún le quedan cuatro partidos para aumentarlo.

Sin embargo, las asistencias de Dimarco no bastaron. El Torino reaccionó: Giovanni Simeone recortó con un bonito remate tras una pared con Emirhan Ilkhan.

Poco después, Carlos Augusto cometió mano y Nikola Vlasic transformó el penalti: 2-2.