Competiciones como la Copa del Mundo, el Campeonato Europeo y la Copa América están entre las más emocionantes para ver en el fútbol, con los mejores jugadores del deporte reuniéndose para representar a sus selecciones nacionales en busca de la gloria.

Los entrenadores de muchos clubes importantes a menudo lamentan el parón internacional (el exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, declaró famosamente que los odiaba), impulsados por el miedo a la salud de sus jugadores estrella, mientras que más abajo en las ligas, donde los jugadores tienen menos probabilidades de recibir convocatorias internacionales, representa una ventana de descanso y respiro.

Aquí, GOAL te trae toda la información sobre los próximos parones internacionales de este año.

¿Cuándo son los parones internacionales del fútbol masculino en 2025?

Fechas Partidos / Competiciones 17 - 25 de marzo 2 2 - 10 de junio 2 14 de junio - 6 de julio CONCACAF Gold Cup 1 - 9 de septiembre 2 6 - 14 de octubre 2 10 - 18 de noviembre 2 21 de diciembre - 26 de enero Africa Cup of Nations (AFCON)

Este año es algo así como un período intermedio en el fútbol internacional masculino, situándose entre el Campeonato Europeo 2024 y la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, los aficionados al fútbol de América del Norte tienen la CONCACAF Gold Cup 2025 para esperar con ansias en junio y julio, así que veremos en acción a selecciones como USMNT, México y Canadá (así como Arabia Saudita).

Hay cinco ventanas internacionales fuera de eso, con las finales de la UEFA Nations League jugándose en marzo y junio.

Los juegos de clasificación mundialista de la UEFA comenzaron en marzo, continúan en junio, antes de alcanzar un crescendo en septiembre, octubre y noviembre.

La clasificación de la CONMEBOL para el Mundial comenzó en 2023 y concluirá en septiembre de 2025. A medida que el calendario cambia de 2025 al nuevo año, el foco se traslada a Marruecos, que será el anfitrión de la Copa Africana de Naciones 2025 del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. El torneo esencialmente unirá el final de un año y el comienzo del siguiente.

¿Cuándo son los descansos internacionales del fútbol femenino en 2025?

Tipo I: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del martes de la semana siguiente.

Tipo II: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del miércoles de la semana siguiente.

Tipo III: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del sábado de la semana siguiente.

Fechas Tipo de partido / Competencia Núm. máx. de partidos 17 - 26 de febrero Tipo II (todas las confederaciones) 3 31 de marzo - 8 de abril Tipo I (todas las confederaciones) 2 26 de mayo - 3 de junio Tipo I (todas las confederaciones) 2 23 de junio - 5 de julio Tipo I (todas), Tipo II (excepto UEFA), Tipo III (solo AFC) 2, 3 & 4 2 de julio - 27 de julio Campeonato de Europa Femenino de la UEFA - 4 de julio - 19 de julio Copa de Naciones Femenina de la OFC - 5 de julio - 26 de julio Copa Africana de Naciones Femenina - 12 de julio - 2 de agosto Copa América Femenina - 20 - 29 de octubre Tipo I (todas), Tipo II (excepto UEFA) 2 o 3 24 de noviembre - 2 de diciembre Tipo I 2

En contraste con el calendario internacional masculino, el calendario femenino está lleno de torneos este verano.

Women's Euro 2025 es el primero en comenzar, con la atención europea volviéndose hacia Suiza el 2 de julio, y esa competencia se extiende hasta el 27 de julio. Poco después, el 4 de julio, comienza la Copa de Naciones Femenina de la OFC, con la Copa Africana de Naciones Femenina comenzando un día después, el 5 de julio.

Una semana después, las miradas se volverán hacia Ecuador, con lo mejor de Sudamérica colisionando en la Copa América Femenina, que comienza el 12 de julio y se extiende hasta el 2 de agosto.

¿Cuándo son los descansos internacionales del fútbol masculino en 2026?

Fechas Partidos / Competiciones 21 de diciembre de 2025 - 26 de enero de 2026 Africa Cup of Nations 23 - 31 de marzo 2 1 - 9 de junio 2 11 de junio - 19 de julio 2026 FIFA World Cup 21 de septiembre - 6 de octubre 4 9 - 17 de noviembre 2

A partir de 2026, el ritmo del calendario internacional de fútbol está experimentando un cambio notable. En lugar de la rutina habitual de parar y empezar de nuevo con descansos internacionales separados en septiembre y octubre, la FIFA lanzará una ventana extendida que se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre.

¿La idea? En lugar de que los clubes se preparen, se detengan y se vuelvan a preparar en pocas semanas, los equipos nacionales tendrán un período más largo, con la posibilidad de jugar hasta cuatro partidos seguidos en lugar de los típicos dos a la vez. Es un movimiento diseñado para reducir los interminables viajes por aeropuertos y el desfase horario, especialmente para los jugadores cuyos clubes y equipos nacionales están en extremos opuestos del mundo.

Fuera de ese nuevo bloque de septiembre-octubre, el resto de las ventanas internacionales de 2026 mantienen un estilo familiar:

23–31 de marzo

1–9 de junio

9–17 de noviembre

Cada una de estas permite dos partidos, como de costumbre.

Pero 2026 no es un año cualquiera: es el año del Mundial, con el torneo organizado en Canadá, México y EE. UU. del 11 de junio al 19 de julio. El parón internacional de junio se convierte esencialmente en la última preparación antes de que los equipos suban al avión hacia el mayor escenario de todos.

¿Cuándo son los descansos internacionales de fútbol femenino en 2026?

Tipo I: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del martes de la semana siguiente.

Tipo II: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del miércoles de la semana siguiente.

Tipo III: Liberación de jugadoras a las asociaciones desde el lunes hasta la noche del sábado de la semana siguiente.

Fechas Tipo de partido / Competición Número máx. de partidos 24 de febrero - 7 de marzo Tipo II 3 1 - 21 de marzo Copa Asiática Femenina de la AFC 2026 -- 7-18 de abril Tipo II 3 1-9 de junio Tipo I 2 5-13 de octubre Tipo I 2 24 de noviembre - 5 de diciembre Tipo II 3

El calendario internacional de fútbol femenino de 2026 viene con un ritmo claro y una pieza central importante a comienzos del año. El año comienza con un extenso bloque internacional que se extiende desde finales de febrero hasta principios de abril, destacado por la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, que se lleva a cabo del 1 al 21 de marzo. Ese torneo actúa como la joya de la corona del calendario temprano, moldeando la disponibilidad y programación de los equipos nacionales asiáticos durante ese período.

Más allá de ese evento principal, la FIFA ha delineado varias ventanas designadas donde los equipos pueden reagruparse, competir y ajustar sus escuadras. Estos descansos internacionales caen en:

Finales de febrero a principios de marzo

Principios a mediados de abril

Principios de junio

Principios de octubre

Finales de noviembre a principios de diciembre

¿Qué es una pausa internacional en el fútbol?

Una pausa internacional en el fútbol es un período de tiempo en el que los equipos internacionales que representan a países, distintos de los equipos de clubes como el Real Madrid o el Manchester United, juegan partidos, incluidos amistosos, clasificatorios competitivos para torneos y encuentros de torneos reales.

Los equipos de clubes generalmente están obligados por la FIFA a liberar a los jugadores durante estos periodos, aunque obstrucciones obvias como lesiones y suspensiones significarán que un jugador no esté disponible para jugar de todos modos.

Las competiciones de clubes de alto nivel en muchos países tienden a pausar los juegos durante estos periodos, ya que muchos jugadores no están disponibles, pero las competiciones de menor nivel a menudo continúan, con clubes que pueden solicitar aplazamientos si se considera que no tienen suficientes jugadores.

Como se señaló anteriormente, muchos entrenadores de clubes temen la pausa internacional, ya que puede aumentar la carga de partidos para sus jugadores y siempre existe el riesgo de lesión cuando saltan al campo.