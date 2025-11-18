Corresponsal de fútbol irlandés y europeo

Bio:

Ryan Kelly es escritor y editor con más de una década de experiencia en los medios futbolísticos. Ha escrito extensamente sobre el fútbol irlandés y sobre las múltiples peculiaridades culturales que habitan el amplio paisaje del deporte, además de analizar cuestiones como el complejo — y cada vez más frustrante — entramado legal que conforma las normas de elegibilidad de la FIFA. Durante su etapa en GOAL, Kelly ha participado en distintos niveles en la planificación y ejecución de la cobertura editorial de siete grandes torneos, además de contribuir al desarrollo de una sección de compras muy informativa.

La historia futbolística de Ryan:

Criado en Irlanda, Kelly creció disfrutando de las hazañas de los Boys in Green de Mick McCarthy, recibiendo — gracias al famoso “Incidente de Saipan” — una introducción temprana al impacto social del fútbol. Mientras admiraba los estrictos estándares de Roy Keane viendo a Irlanda en televisión, también presenciaba destellos del genio trágico de la leyenda del Derry City, Liam Coyle, en sus visitas al Brandywell. Inspirado por ese dúo y por otros talentos rebeldes locales e internacionales, forjó una respetable carrera juvenil, aunque sin llegar a tener madera de profesional. Aun así, Kelly ha disfrutado de un camino lleno de medallas en el fútbol de seis jugadores.

Áreas de especialización:

Historia y cultura del fútbol

Intersección entre deporte y política

Comprensión del público y adaptación del contenido

Fútbol irlandés