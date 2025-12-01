FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Atlético de Madrid este martes 2 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Camp Nou, en partido adelantado por la décima novena jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Alavés en la fecha 14, con un doblete de Dani Olmo, junto a un gol de Lamine Yamal. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder en la clasificación con 34 puntos.

Por su parte, los Colchoneros derrotaron por 2-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con un doblete de Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Diego Simeone es cuarto en la tabla con 31 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1 Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2 y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este martes 2 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Hansi Flick habló en conferencia de prensa de diferentes temas, el primero de ellos, su rival en turno, el cual será una de sus mayores pruebas a lo largo de la temporada.

"Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico y contra uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro. Tenemos que trabajar todos mucho. Si miras a la tabla hay muy buenos equipos que están ahí preparados. Nosotros estamos igual. Estamos recuperando jugadores y podremos aumentar nuestro nivel", expresó el técnico alemán.

"Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel ante un equipo así. Creo que es uno de los mejores equipos de Europa, que ha desarrollado una gran calidad y han mejorado con el mercado de fichajes de verano. Me gusta verlos jugar, en ataque son muy buenos. Nosotros también tenemos calidad y tenemos que demostrarlo", agregó.

Asimismo, Flick se refirió al momento actual de los Culés, con el liderato en sus manos.

"Es la misma presión que la temporada pasada. También dijimos que este año iba a ser más difícil. No es fácil, todo el mundo quiere batir al campeón. Estamos líderes, pero no estamos a nuestro mejor nivel, de momento. Tenemos que dar los pasos necesarios para llegar al mejor fútbol.

"Siempre es importante estar en el liderato, pero cuando ves nuestra temporada... hemos tenido muchas lesiones. Nunca nos hemos escudado en ese tipo de excusas. Necesitamos más minutos con el XI titular porque la temporada pasada fue el ejemplo ideal. Teníamos a Pedri, a De Jong, a los defensas (que siempre eran los mismos)... Teníamos esa constancia que este año nos cuesta. No son excusas y lo hemos gestionado. Nuestro objetivo es ganar un gran partido como el de mañana", explicó.

Noticias del Atlético de Madrid

El "Cholo" también se presentó ante la prensa, quien también dejó sus impresiones del rival.

"El partido que nos esperamos es clarísimo. Tienen un ataque increíble. Tienen una forma de juego muy importante, tendremos que estar fuertes para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde les podamos hacer daño. Es un equipo que ha demostrado su estilo. No cambian su estrategia de ataque y la línea adelantada como vienen utilizándola. Tienen muchas variantes", aseguró Simeone.

Cómo llegan al partido

