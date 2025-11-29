VIDEO: Hansi Flick consolado por Raphinha mientras el entrenador del Barcelona parece estar al borde de las lágrimas tras la victoria sobre el Alavés

Raphinha reconoció sentirse lejos de su mejor forma física, pero insistió en que los minutos eran cruciales mientras trabaja para recuperarse.

Dijo: "Estoy tratando de encontrar mi mejor forma. No estoy en condiciones de jugar 90 minutos, pero cuando estoy en el campo, trato de darlo todo. Sentí la fatiga en la segunda mitad. Estoy trabajando muy duro para volver a ser el mejor. Trato de dar lo mejor cuando estoy en el campo. Poder empezar en el once me hace feliz. Quiero ayudar al equipo y me voy satisfecho."

También admitió que su liderazgo vocal en el campo a veces puede parecer excesivo para sus compañeros. Añadió: "Siento que estoy siendo un poco molesto, a veces demasiado. Pero creo que presionar es importante. Estoy seguro de que en el campo, mis compañeros a veces piensan que hablo demasiado. Pero voy a exigir más de aquellos que pueden dar mucho más. Asumo la responsabilidad, y en el vestuario, todos nos abrazamos para celebrar la victoria. Siempre digo que la mejor defensa comienza con un buen ataque. Es lo más importante que podemos hacer para ayudar a la defensa. Intento presionar para facilitarles la tarea. Intento presionar para quitarle espacio a los centrales del otro equipo y así recuperar el balón más fácilmente. Es bueno cuando el equipo me sigue al presionar, pero lo hago sin pensar. Solo corro para recuperar el balón."

Raphinha coincidió en que el Barcelona está lejos de su mejor nivel, reconociendo que hay mucho que ajustar táctica y técnicamente.

"El entrenador sintió que podíamos hacer más en el campo; nosotros también lo sabemos," dijo. "Esa es su sensación. Que el equipo no está en su mejor momento, estoy de acuerdo, y tenemos que mejorar mucho. Pero lo importante era ganar. Estoy seguro de que volveremos y ganaremos partidos jugando bien. Pero si hay partidos que ganamos jugando mal, no me importa, lo importante es ganar."

El Barcelona ahora centra su atención en el emocionante encuentro del martes por la noche contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.