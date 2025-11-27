Getty/GOAL
Inter respalda a Cristian Chivu y frena las aspiraciones de Diego Simeone tras la derrota ante el Atlético de Madrid
La confesión de Simeone reaviva los rumores sobre el Inter tras la dramática victoria del Atlético
La victoria 2-1 del Atlético sobre el Inter en la Champions League, el miércoles, desató la euforia en el Metropolitano y reavivó una de las historias más persistentes del fútbol europeo. El triunfo, sellado con un cabezazo de José María Giménez en el minuto 93, mantiene vivo al Atleti en la lucha por los octavos y vuelve a encender el debate sobre el futuro a largo plazo de Diego Simeone.
El técnico argentino ya había acaparado titulares antes incluso del arranque. En su comparecencia previa al partido, Simeone volvió a referirse al profundo vínculo emocional que mantiene con el Inter, club al que defendió como jugador entre 1997 y 1999. Sus palabras no tardaron en resonar en toda Italia, especialmente por el contexto: el Inter venía de perder el derbi contra el AC Milan y buscaba preservar su pleno de victorias en Champions.
A todo ello se suma el elevado salario de Simeone —cerca de 15 millones de euros netos por temporada—, una cifra prácticamente inasumible para cualquier club de la Serie A. Aun así, la idea romántica y simbólica de un regreso del ‘Cholo’ a San Siro sigue sin desaparecer. Tras el encuentro, Simeone avivó aún más la narrativa al elogiar al Inter como “el equipo más fuerte de Europa”, un comentario que solo echó más leña al fuego. Con la especulación al alza, todas las miradas se centraron en la reacción del técnico en la sala de prensa.
Simeone habla abiertamente sobre su sueño de dirigir al Inter
Antes del partido, el técnico argentino fue cuestionado directamente sobre los rumores que lo vinculan con el Inter. Su respuesta, más clara de lo habitual, no tardó en convertirse en el gran titular de la noche. “No depende solo de mí, pero en mi carrera como entrenador puedo imaginarme dirigiendo al Inter algún día. Creo que llegará ese momento”, afirmó, haciendo pública una aspiración que llevaba años guardada en privado.
Tras la victoria, Simeone volvió a hablar con la misma convicción, esta vez para destacar la fortaleza del rival: “No hay duda. El Inter es el equipo más fuerte de la Liga de Campeones en este momento”.
Estas declaraciones llegaron justo cuando el conjunto italiano atraviesa su tramo más complicado de la temporada, intensificando inevitablemente las especulaciones sobre un posible regreso de Simeone a su antiguo club.
Marotta apaga los rumores y reafirma su respaldo a Chivu en el Inter
Mientras la especulación crecía en toda Europa, el presidente del Inter, Beppe Marotta, se apresuró a devolver la calma. Tras la derrota, habló con firmeza sobre los rumores que vinculaban a Diego Simeone con el club y aprovechó para reafirmar su total respaldo al actual técnico, Christian Chivu.
Antes de expresar su apoyo, Marotta restó dramatismo a las palabras del argentino, interpretándolas como un gesto de afecto y no como una intención real de cambiar de banquillo. Luego fue tajante al aclarar su postura: “¿La candidatura de Simeone? La interpreto como una muestra de admiración por un club que conoce muy bien y que hoy está a la vanguardia en Europa”, declaró a Sky Sport. “Tenemos un entrenador joven como Chivu, y espero que permanezca muchos años en el Inter porque encaja perfectamente con el perfil que buscábamos. Estamos satisfechos con él y estoy convencido de que puede seguir aquí a largo plazo.”
La derrota ante el Atlético fue la segunda consecutiva tras el tropiezo en el derbi de Milán, y deja al Inter inmerso en un grupo de Liga de Campeones extremadamente apretado: comparten 12 puntos con Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Real Madrid, tres por detrás del líder Arsenal.
Inter apuesta por la estabilidad mientras el Atlético reaviva sus aspiraciones europeas
Los Nerazzurri entran ahora en un tramo decisivo que pondrá a prueba tanto su fortaleza mental como el liderazgo de Chivu. Su próximo compromiso, una visita a Pisa el domingo, se convierte en una obligación para frenar la racha de derrotas antes de que se prolongue en las distintas competiciones.
El Atlético, por su parte, toma un respiro en una campaña europea turbulenta. Su triunfo agónico lo eleva a nueve puntos, manteniendo vivas sus opciones de alcanzar los octavos tras un inicio irregular marcado por grandes actuaciones y tropiezos dolorosos ante Liverpool y Arsenal.
Simeone enfocará ahora su atención en LaLiga, con el Real Oviedo visitando el Metropolitano el sábado. Con el impulso de su lado, la victoria frente al Inter podría convertirse en un punto de inflexión en la temporada rojiblanca, incluso mientras las dudas sobre el futuro del técnico argentino siguen en el aire.
