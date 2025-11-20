FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Athletic Club de Bilbao este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Camp Nou, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.
Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao de LaLiga 2025-26
Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-2 a Celta de Vigo en la fecha 12, con un hat-trick de Robert Lewandowski, junto a un gol de Lamine Yamal, pero también una tarjeta roja para Frenkie de Jong. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 28 puntos.
Por su parte, los Leones derrotaron por 1-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con anotación de Nico Williams. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es séptimo en la tabla con 17 unidades.
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar
|Sudamérica
|Disney+
|México
|Sky Sports
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports
El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao
El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.
- México:09:15 horas
- Argentina:12:15 horas
- Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del FC Barcelona
Los Culés harán su regreso al Camp Nou, un momento que Joan Laporta aseguró que será un momento histórico.
"Es un retorno al futuro. Reviviremos el pasado y tenemos muchas ganas. Será un momento histórico y recuperamos un factor campo que no tenemos en Montjuïc. El momento de volver será delicioso.", expresó en entrevista para El Món a RAC 1.
Noticias del Athletic Club de Bilbao
Lekue habló en la semana sobre el esperado duelo con el Barcelona, reconociendo que será todo un reto.
“El Barça tiene una manera de jugar muy característica. Todos los equipos lo saben y lo preparan, pero es un partido muy difícil y el destino igual de difícil, sea el Camp Nou o Montjuic. Es difícil pillarles. No miramos rachas y nos centramos en el partido, sacándolo fuera de las estadísticas”, explicó el lateral en conferencia de prensa.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
Enlaces útiles
- Noticias del Athletic Club de Bilbao
No se permitirán aficionados visitantes en el Camp Nou, ya que el Barcelona informa al Athletic Club que no pueden enviar entradas
Marcus Rashford modela la cuarta equipación del Barcelona para la temporada 2025-26 en homenaje a la victoria en el Clásico inspirada por Ronaldinho sobre el Real Madrid
'Lo primero que haré es llamar a Lionel Messi': el candidato a la presidencia del Barcelona promete ofrecer el regreso del ícono del club al Camp Nou si derrota a Joan Laporta
Barcelona recibe un gran impulso en la Champions League ya que la UEFA da luz verde para el regreso al Camp Nou
Franco Mastantuono admite que Lamine Yamal es mejor, pero advierte a la estrella del Barcelona que 'apenas acaba de llegar', mientras el joven del Real Madrid habla sobre la pubalgia que afecta a ambos adolescentes
Wesley Sneijder insiste en que es 'posible' que Lamine Yamal supere a Lionel Messi y predice que la joven promesa del Barcelona no considerará un traslado fuera de los gigantes de La Liga hasta 2035