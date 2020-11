'Favorito', dicen

'El Atleti es favorito', 'el Atleti debe ganar esta Liga' y 'si no gana este campeonato será un fracaso del Atleti'. Como la estupidez siempre insiste, los telepredicadores del bucle infinito Madrid-Barça, repiten lo de siempre: colocarle al Atleti una prótesis a medida. La que le va de cine a su negocio. 'Favorito', dicen. Como si eso fuera un título, como si eso significase algo, como si dijeran la verdad, como si los aficionados del Atleti no supieran, de primera mano, que si realmente creyeran que el Atleti es el favorito, hablarían más de él en sus medios o le concederían más portadas. Los que ven al Atleti como un "gag" y mienten hasta cuando dicen la verdad, van a aprovecharse del Atleti, como siempre. Cuando va mal, le usan y le colocan el traje que más les gusta, el del 'Pupas'. Ese que pisoteó Simeone, al que odian precisamente por eso. Y cuando el Atleti va bien, le cuelgan el traje de 'favorito', aunque los atléticos quieran apartar de ellos ese cáliz prefabricado, diseñado para consumo, uso y disfrute de la audiencia nacional-madridista. 'Favorito', dicen, cuando no han visto ni tres partidos del Atleti en los últimos tres años.

Como el actual juego del Madrid y del Barça consigue que sus apóstoles mediáticos echen espuma por la boca, porque tiene el mismo encanto que una botella rota de cerveza, ahora nos venden que el Atleti es y tiene que ser, como sea, el 'favorito'. Porque están desubicados, porque no saben cómo explicarlo, porque algo tienen que vender, porque es muy socorrido dedicarle cinco minutos al equipo para el que jamás tienes un minuto cuando los que venden más están mejor. Y Simeone, ese al que, con 200 millones menos para gastar en su plantilla, le exigen ganar la Liga, la Copa, la Champions, la NCAA, la Nascar y la carrera de sacos de Villaconejos, ya sabe qué viene ahora. Su Atleti será el' favorito'. Y si no gana la Liga, será un fracasado. Asumido y procesado. Cuando la Pantoja se sentía ultrajada, diseñó un recurso clásico ante la crítica: "Dientes, dientes, que es lo que les jode". Traducido al cholismo, el asunto es sencillo. Ante la bobería de los que llevan años echando porquería sobre Simeone y su equipo, el antídoto es muy simple: "No consuman. Partido a partido, que ahí somos jodidos".

Sí, el Atleti está jugando bien. Sí, el Atleti está creciendo. Sí, el Atleti está en buena línea. Pero, ojo, ni tiene el "plantillón" que nos venden, ni está para los que nos dicen. Hace unas semanas el equipo seguía en construcción, hace unas jornadas se pensaba que la marcha de Thomas iba a destrozar las opciones del equipo, hace unas fechas que Suárez estaba cojo, hace un mes había graves problemas con los laterales y hace dos telediarios había quien se mofaba y dudaba del nivel de Simeone Saúl o Koke, por citar tres ejemplos, a cada cual más patético. Pies en tierra, es cierto que el Atleti está en el buen camino. A Oblak siguen sin pasarle ni los Rayos X, Savic es más duro que adamantium, Koke está dirigiendo al equipo de manera magistral, João Félix está ofreciendo un recital tras otro, Marcos Llorente ha convertido el desafecto en admiración, Carrasco está en un nivel de superhéroe y el resto del colectivo no para de crecer.

Hay familia, hay grupo y por lo tanto, hay equipo. El campo no miente. Eso sí, aún no se ha ganado nada, queda un mundo por hacer y ahora vendrán curvas. Simeone lo sabe. Y tiene clara la hoja de ruta: el Atleti no trabaja para contentar oídos y vestir la prótesis que le venga en gana al periodismo del Madrid-Barça diario. El Atleti está justo en el mismo lugar donde ha estado siempre: en el del partido a partido, porque siempre ha sido aspirante a todo y favorito a nada. El Atleti es lo que quiere ser y no lo que otros quieren que sea.

Rubén Uría