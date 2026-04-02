Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Henk de JongIMAGO
Wessel Antes

Traducido por

Este será el sucesor de Henk de Jong, que dará el salto a la Eredivisie con el Cambuur

Fichajes
Cambuur
H. de Jong
Plat Johan
Eredivisie

Johan Plat será el entrenador principal del SC Cambuur en la VriendenLoterij Eredivisie, según informa el Leeuwarder Courant este jueves.

Voetbal International también confirma que el entrenador de 39 años tomará el relevo de Henk de Jong, quien seguirá como su asistente.

Plat firmará por dos años en Leeuwarden. Su último trabajo fue en el CD Castellón, en la segunda división española.

Allí, Plat fue primero asistente y luego sucesor de Dick Schreuder, quien ahora tiene éxito en el NEC Nijmegen.

Como jugador, Plat militó en el FC Volendam, el FC Zwolle, el FC Dordrecht, el FC Oss, el Telstar, el Hansa Rostock y el Roda JC.

Eerste Divisie
FC Den Bosch crest
FC Den Bosch
BOS
Cambuur crest
Cambuur
CAM

Como entrenador principal, el técnico de Volendam dirigió al VV Katwijk, al Jong FC Volendam y al Castellón. Desde septiembre de 2025, Plat se encontraba sin equipo en el fútbol profesional.

El Cambuur, bajo la dirección de De Jong, ocupa actualmente el segundo puesto en la Keuken Kampioen Divisie y ya tiene asegurada la promoción. El experimentado entrenador considera que el próximo verano es el momento de dar un paso atrás.

Anuncios