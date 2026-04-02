Este será el sucesor de Henk de Jong, que dará el salto a la Eredivisie con el Cambuur

Johan Plat será el entrenador principal del SC Cambuur en la VriendenLoterij Eredivisie, según informa el Leeuwarder Courant este jueves.

Voetbal International también confirma que el entrenador de 39 años tomará el relevo de Henk de Jong, quien seguirá como su asistente.

Plat firmará por dos años en Leeuwarden. Su último trabajo fue en el CD Castellón, en la segunda división española.

Allí, Plat fue primero asistente y luego sucesor de Dick Schreuder, quien ahora tiene éxito en el NEC Nijmegen.

Como jugador, Plat militó en el FC Volendam, el FC Zwolle, el FC Dordrecht, el FC Oss, el Telstar, el Hansa Rostock y el Roda JC.

Como entrenador principal, el técnico de Volendam dirigió al VV Katwijk, al Jong FC Volendam y al Castellón. Desde septiembre de 2025, Plat se encontraba sin equipo en el fútbol profesional.

El Cambuur, bajo la dirección de De Jong, ocupa actualmente el segundo puesto en la Keuken Kampioen Divisie y ya tiene asegurada la promoción. El experimentado entrenador considera que el próximo verano es el momento de dar un paso atrás.