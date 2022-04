Esperando a Carletto: calienta Davide

Por Jorge C. Picón - El Madrid pone LaLiga en juego en Vigo contra el Celta (18:30). Lo hace con la complicación añadida de ir sin entrenador, y no se trata de una forma de hablar en esta ocasión. Carlo Ancelotti, salvo sorpresa de última hora, no estará con el equipo en Balaídos tras dar positivo en coronavirus el pasado miércoles. Las normas de la competición permiten que viaje estando contagiado, pero el italiano y el club han decidido que solo irá si da negativo antes. Mientras se espera la resolución final, es su hijo, Davide, quien dirigiría al equipo blanco. Pero solo en el vestuario, ya que no podría hacerlo desde el área técnica.

Según ha informado "AS", el asistente no cuenta con los permisos necesarios para salir de su banquillo y dar indicaciones desde la banda. Cuenta con las licencias UEFA A y B, pero la que pide la RFEF para ejercer de primer entrenador es la UEFA Pro. Un problema añadido que, si decide saltarse, podría acarrear una sanción disciplinaria, tal y como recoge el artículo 231 del reglamento de la Federación.

En el campo, la situación parece haber mejorado respecto al último partido contra el FC Barcelona. Principalmente porque han regresado Benzema y Mendy, dos futbolistas fundamentales en sus respectivas zonas del campo. El primero, estrella blanca las últimas tres temporadas, ha igualado su mejor marca personal de cara a puerta con 32 tantos en un solo curso (los mismos que en la (2011/12). El segundo marca la diferencia en defensa: sin él, el equipo recibde más del doble de goles de media esta temporada. Ambos se han recuperado de las respectivas lesiones que sufrieron ante el Celta y apuntan al once en Balaídos.

Solo Isco y Jovic son baja por lesión. El resto del equipo está sano y preparado para la batalla contra los chicos del 'Chacho' Coudet después de un virus FIFA amable, más allá del cansancio que hayan podido acumular los internacionales. En la convocatoria está, como no podía ser de otra manera, Bale. El galés viene de dar una exhibición con su país y podría volver a tener minutos en Balaídos.

Un duelo muy importante en la lucha por el título. Si el Madrid no consigue los tres puntos le daría alas a sus perseguidores, incluido el FC Barcelona que viene imparable en los últimos meses. Por el contrario, cada victoria es oro para lo blancos, ya que no están a muchos puntos de ganar el campeonato. Veremos si con Carletto o con Davide, son capaces de volver a Madrid con los tres puntos.