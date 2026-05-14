«Es imperdonable que Marijn Beuker le dejara marcharse del Ajax sin recibir nada a cambio»

A Henk Spaan no le preocupa la inminente salida de Marijn Beuker del Ajax. El crítico columnista considera a Beuker responsable del fichaje de Bendegúz Kovács por el AZ.

En su particular “Spaan da notas”, le pone un 4: «Sí, trajo a Francesco Farioli, una gran jugada que aún no se cree. Pero hizo poco para retenerlo».

«Que luego dejara que Bendegúz Kovács se fuera al AZ sin recibir nada a cambio es imperdonable», añade. Según el periodista, al alto delantero ni siquiera le ofrecieron un contrato básico tras disputar pocos minutos con el Ajax Sub-19.

Spaan recuerda este error con frecuencia en su columna diaria. «Culpo a Beuker porque era el responsable último, pero los entrenadores de la cantera que lo permitieron también podrían haber dicho algo».

Mientras tanto, Kovács ha sido convocado por Hungría, según leyó Spaan esta semana en Internet. «No, no para la Sub-23, sino convocado directamente para la selección nacional. El alboroto que ha estallado en mil voces proviene de Holanda Septentrional».

Estadísticas

Kovács, de solo 19 años, tiene contrato con el AZ hasta 2028. En su temporada de debut marcó 25 goles y dio 1 asistencia en 25 partidos con el Sub-19.

Con el Jong AZ anotó ocho goles en catorce encuentros de la segunda división. Además, debutó con el primer equipo y ya suma cuatro partidos.