En vídeo: El primer ministro iraquí advierte sobre Haland y Senegal

Mohammed Shiaa al-Sudani, primer ministro iraquí, advirtió del peligro que representa el delantero noruego Haaland, estrella del Manchester City.

Irak se clasificó para la fase final del Mundial de 2026 tras su valiosa victoria por 2-1 sobre Bolivia.

Irak se unió al Grupo 9 de la Copa del Mundo de 2026, que incluye a Francia, Noruega y Senegal.

La cuenta de redes sociales de la Oficina de Prensa del primer ministro iraquí informó de que Al-Sudani ofreció un almuerzo a las estrellas de los Leones del Éufrates para celebrar su clasificación para el Mundial.

Al término de la entrevista con los jugadores iraquíes, Al-Sudani declaró: «Queremos demostrar, con nuestra participación en el Mundial, que nos hemos ganado a pulso la clasificación».

Y añadió: «El grupo de Irak es difícil, con Francia, Noruega —que cuenta con Haaland— y Senegal, pero confiamos en la capacidad de los jugadores de los Leones del Riad para lograr la victoria».

Y continuó: «Senegal es una selección fuerte, no solo a nivel africano, sino a nivel mundial».

La selección de Irak regresa a la fase final del Mundial tras su única participación en la edición de 1986.

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