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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vídeo... Cristiano pierde los nervios ante la actitud recurrente de «Dunga»

C. Ronaldo
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Al Nasr FC vs Al Najma
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¿Qué hizo el jugador egipcio en el partido contra el Al-Nasr?

El jugador egipcio Nabil Emad «Dunga», estrella del centro del campo del Al-Najma saudí, provocó la ira de Cristiano Ronaldo durante el enfrentamiento de su equipo contra el Al-Nassr en la jornada 27 de la Liga Profesional Saudí.

Dunga fichó por el Al-Najma, colista de la liga, durante el pasado mercado de invierno, y se ha convertido en uno de los titulares del equipo, que libra una dura batalla para evitar el descenso. 

Durante el partido contra el líder, el Al-Nassr, el jugador egipcio sufrió una lesión en un choque con Abdullah Al-Hamdan en el minuto 26 y cayó al suelo.

Dunga recibió asistencia médica en el campo durante más de dos minutos y, tras la orden del árbitro de que entrara la ambulancia, sorprendió a todos al levantarse de repente y pedir salir caminando por su propio pie. 

Esta situación provocó el descontento de Ronaldo, quien no ocultó su enfado y se dirigió al conductor de la ambulancia para que abandonara el campo rápidamente y no se perdiera más tiempo para su equipo.

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Y solo unos minutos después de su regreso al terreno de juego, Dunga volvió a caer en el minuto 32 pidiendo asistencia médica, en una escena que volvió a enfurecer al capitán del Al-Nassr.

Cabe recordar que Dunga se había incorporado al Al-Najma procedente del Zamalek egipcio, y el equipo saudí intenta aprovechar su experiencia para defender su permanencia en la liga.

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