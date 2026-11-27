Cómo ver el Elche vs Atlético de Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

El Atlético de Madrid visita al Elche este sábado en el estadio Martínez Valero en un partido de LaLiga que comenzará a las 18:30.

El equipo de Diego Simeone llega con buenas sensaciones tras vencer por 2-0 al Viking entre semana en la Champions League. Julian Alvarez y Alexander Sorloth marcaron los goles, y el resultado dio estabilidad a un equipo que había perdido ante el Bayern de Múnich y el Barcelona a principios de mes.

En LaLiga, al Atlético le han ido mejor las cosas. Ganó 3-0 en Getafe el pasado fin de semana, un resultado que supuso la victoria número 345 de Simeone en LaLiga, y ocupa el tercer puesto de la clasificación.

El Elche se encuentra en una situación muy distinta. El equipo de Martin Anselmi es 19.º y afronta el partido después de empatar 1-1 con el Levante, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas ligueras consecutivas.

El conjunto local tiene un precedente reciente que demuestra que puede poner en apuros al Atlético. Ganó este mismo encuentro por 3-2 en abril, y la afición del Martínez Valero esperará otra actuación llena de carácter.

El Atlético no podrá contar con Cristian Romero ni con Ademola Lookman, pero Alvarez ha recuperado el olfato goleador y Koke vuelve a estar disponible.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, la retransmisión en streaming y la hora de inicio del Elche vs Atlético de Madrid.

A continuación figuran las opciones para ver el Elche vs Atlético de Madrid por televisión y en streaming, incluida ExpressVPN para quienes quieran seguir el partido desde fuera de su región habitual. Utiliza el enlace para verlo en directo.

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