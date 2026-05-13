El Willem II da un gran paso hacia la final de los play-offs

El Willem II tomó ventaja en las semifinales de los play-offs de la Keuken Kampioen al ganar 0-1 en casa del Almere City este miércoles. El sábado se jugará la vuelta en Tilburg.

La primera parte fue cerrada; no hubo ocasiones hasta el minuto 32.

Samuel Bamba culminó un rápido contragolpe y adelantó al Willem II con sangre fría. La única respuesta local fue un cabezazo de Ferdy Druijff que se marchó fuera.

Tras el descanso, el Almere presionó y creó peligro, aunque el Willem II se defendió con orden. Joey Jacobs falló un remate claro y, en la contra, Siegert Baartmans también erró ante el portero.

Poco después, el árbitro Allard Lindhout pitó penalti por una supuesta falta de Milan de Haan sobre Justin Hoogma. Mounir El Allouchi lanzó la pena máxima, pero el portero Tristan Kuijsten lo detuvo con una gran parada.

El marcador quedó 0-1 y no sufrió más peligro: el Almere, inofensivo, deberá mejorar el sábado.