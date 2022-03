El 'Rey de Europa' contra el príncipe francés

Por Jorge C. Picón - Las grandes noches de Champions regresan al Bernabéu. El rival, el PSG, es el propicio, y el resultado de la ida (1-0) invita a la machada de los blancos, que están obligados a remontar si quieren estar en cuartos. Ya avisaron ayer Ancelotti y Modric que el apoyo de la afición iba a ser clave para conseguirlo. Saben que, en partidos como el de hoy, ese jugador número doce, que muerde y presiona como si fuera uno más, marca la diferencia. Todo comenzará con el recibimiento al equipo a las 19:30.

En lo deportivo, sigue habiendo dos dudas en el once blanco. La primera es si Kroos será titular. El alemán completó la sesión con el resto de sus compañeros, pero ni con esas se confirma su presencia. El cuerpo técnico apurará hasta el final para tomar la decisión. "Si está al 100%, jugará; si está al 95%, no jugará", afirmó Carletto ante la prensa. En caso de no entrar, sería Camavinga el sustituto. La otra incógnita es quién estará en el extremo diestro. Asensio y Rodrygo están en la lucha por la que esta temporada ha sido la única posición sin un dueño claro.

"Vamos a jugar el partido que quiere la afición", explicaba Ancelotti refiriéndose a que su equipo será ofensivo y presionante con la idea de ahogar al PSG. Ese será el plan, tratar de jugar la mayor parte del tiempo en campo rival como sucedió contra la Real Sociedad el sábado. Esto conlleva el riesgo de dar más espacio al talento ofensivo rival, pero es un riesgo que está dispuesto a asumir. "Tenemos que estar atentos a las vigilancias defensivas", afirmaba al respecto.

Mbappé, sano y con ganas

El PSG, que llega como favorito tras ganar a apabullar en la ida, vive un ambiente enrarecido. El equipo ha recibido críticas en los últimos partidos a pesar de que la situación en Ligue 1 y en Champions es buena. "Veo que nunca se busca el lado positivo. El entorno vive en convulsión", opinaba Pochettino antes del partido. Aún así, el entrenador comentaba que dentro del vestuario es diferente y que hay tranquilidad para afrontar el partido contra el Madrid.

Sobre el césped del Bernabéu estará Mbappé. El francés, anhelo blanco que se podría confirmar este verano, dio el susto el lunes tras recibir un pisotón de un compañero. Sin embargo, ayer se le vio caminar y entrenar con normalidad y hoy será titular. Será su tercera visita al Coliseo Blanco, en el que ya ha marcado un tanto. A pesar de su cariño por el Real Madrid, llega con muchas ganas de jugar un buen partido y darle la clasificación al que todavía es su equipo. Eso sí, parte de la grada tiene preparados algunos gestos de cariño para él.

Un duelo por todo lo alto y con un terreno de juego plagado de estrellas. Benzema, Neymar, Alaba, Marquinhos, Vinicius, Messi, Modric o Verratti serán algunos de los jugadores que desfilarán por la alfombra verde del Santiago Bernabéu. El Madrid, con el ímpetu de su público y el orgullo que le caracteriza, especialmente en esta competición, buscará darle vuelta a la eliminatoria. Las grandes noches europeas han regresado.