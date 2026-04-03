El Real Madrid no es el Atalanta... Kane da la voz de alarma en Múnich

Reina un ambiente de expectación y preocupación en el Bayern de Múnich, ante la ausencia de su estrella Harry Kane en el partido de la Bundesliga contra el Friburgo, mañana sábado, debido a una lesión, tras haberse perdido también dos partidos amistosos con la selección de Inglaterra.

Esto coloca al equipo bávaro en una situación difícil, antes del esperado gran enfrentamiento contra el Real Madrid, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán en el partido de ida el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.

Según el diario madrileño «AS», el Bayern de Múnich contiene la respiración tras la lesión que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, describió como «un pequeño problema» que Kane sufrió a los 15 minutos de entrenamiento. Una explicación breve que no ha tranquilizado mucho.

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Y la ausencia de la estrella del Bayern de Múnich se notó claramente durante el empate de Inglaterra con Uruguay (1-1) y la histórica derrota ante Japón (1-0) en el estadio de Wembley.

Y aunque el Bayern logró una amplia victoria sobre el Atalanta (6-1) en la ida de los octavos de final de la Champions, sin la participación de Kane, la situación sigue siendo preocupante, ya que el enfrentamiento contra el Real Madrid dista mucho del que contra el equipo italiano.

Kane está viviendo actualmente su mejor temporada individual de todos los tiempos, con 48 goles en 40 partidos hasta la fecha.

A medida que se acerca el partido contra el Real Madrid, los aficionados del club bávaro esperan tener claridad sobre el estado de su máximo goleador, en un momento en el que los riesgos han alcanzado su punto álgido.