El Real Madrid abre la puerta al mercado de invierno

El equipo madridista se queda sin extracomunitarios y abre la vía a posibles fichajes tras el Mundial

Este viernes el Real Madrid ha amanecido con la noticia de que Rodrygo Goes y Éder Militao han recibido la nacionalidad española y, por tanto, dejan de ocupar plaza de extracomunitario, tal y como sucedió con Vinicius a comienzos de septiembre. Esto abre la puerta a que el Real Madrid pueda fichar jugadores que ocupen plaza de extracomunitario, algo que era imposible en la anterior ventana de fichajes.

En principio, el equipo presidido por Florentino Pérez no tiene pensado acudir al mercado invernal, pero es consciente del escaparate que supone siempre un Mundial y estará atento a cualquier movimiento, se traslade esa atención a un fichaje o no. Ahora, gracias a la nacionalidad de Rodrygo y Militao, no tienen problema alguno de cara a poder fichar desde ya mismo jugadores extracomunitarios.

Sin impedimento para Bellingham y Endrick

El Real Madrid sigue teniendo como principal objetivo de cara a la próxima temporada a Jude Bellingham, el cual ocupa plaza de extracomunitario como el resto de futbolistas británicos tras el Brexit. El jugador inglés acaba contrato en junio de 2025 con el Borussia Dortmund y ya ha dejado claro a su entorno que quiere dar el salto a un club superior. Tal y como informó 'Relevo', el futbolista prioriza al Real Madrid de entre todos los clubes que están llamando a su puerta.

El otro nombre a tener en cuenta es el de Endrick. El brasileño de 16 años está estos días en boca de todos tras su gran partido ante el Atlético Panaraense en el cual se convirtió en el goleador más joven de la historia del Brasileirao y del Palmeiras. Si el objetivo es sumar a Bellingham para la próxima temporada, el fichaje de Endrick, como viene explicando 'MARCA', se está cocinando a fuego lento, pero no por ello quiere decir que el Real Madrid no esté actuando ya. El club blanco es consciente del interés de media Europa en el joven carioca y quiere seguir encabezando la lista de perseguidores.