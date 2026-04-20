«El PSV debería ficharlo para sustituir a Joey Veerman»

Valentijn Driessen, jefe de fútbol de De Telegraaf, afirma que Sven Mijnans vive una evolución espectacular en el AZ y está listo para dar el salto a un club de primera división holandés.

Su compañero en el programa, René van der Gijp, coincide: «Es el pilar del centro del campo del AZ. Tiene gran capacidad de trabajo, marca goles y no le pesa el trabajo sucio. Eso es justo lo que se busca».

Driessen coincide con él: «En la selección holandesa no hay ningún centrocampista así. Ningún jugador actual de la Oranje reúne esos tres factores. Eso sí, esto es contra el NEC, no contra el Barcelona», matiza el periodista.

Para Driessen está claro: «Debe ir al PSV; allí podría jugar la Champions de inmediato».

El verano pasado estuvo cerca de fichar por el PSV, pero el AZ lo retuvo. Tiene contrato hasta 2028, así que la decisión final aún no está clara.

En 2025 sí fichó a Ruben van Bommel, hijo de Mark, quien sufrió una grave lesión de rodilla y no volverá a jugar hasta la próxima temporada.