El París Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool el miércoles en la ida de cuartos de la Liga de Campeones. El campeón defensor dio un gran paso hacia las semifinales. La vuelta en Anfield será el martes, un reto enorme para Arne Slot y su equipo.

Slot alineó una defensa de cinco con Frimpong y Van Dijk, y situó a Gravenberch en el medio. Gakpo y Salah esperaron en el banquillo.

El PSG ignoró la defensa del Liverpool y abrió el marcador a los diez minutos: Désiré Doué disparó desde fuera del área, el balón rebotó en el talón de Gravenberch y superó a Mamardashvili, con Van Dijk incapaz de bloquear.

El Liverpool se repuso con rapidez, pero no inquietó a la defensa local. El PSG aprovechó su velocidad para atacar detrás de la zaga ‘red’, lo que costó amarillas a Joe Gómez y Alexis Mac Allister.

El marcador se mantuvo en 1-0 gracias a las intervenciones de Mamardashvili ante Kvaratskhelia y Doué. El Liverpool respondió y Frimpong remató desde cerca, pero el balón se marchó fuera por un ángulo complicado y en posición de fuera de juego.

El PSG empezó fuerte la segunda parte buscando el segundo gol. Dembélé recibió el balón solo ante el portero tras un contraataque rápido, pero su remate se fue por encima del larguero. El 2-0 llegó cuando Kvaratskhelia recibió en el área, se deshizo de Gravenberch, regateó a Mamardashvili y remató con calma.

El árbitro José María Sánchez señaló penal de Konaté sobre Zaïre-Emery, pero tras revisar el VAR anuló la decisión al ver que el central tocó el balón. Respiro para el Liverpool.

En los últimos minutos Slot introdujo cuatro cambios, entre ellos Gakpo y Alexander Isak; Salah se quedó en el banquillo. Liverpool no encontró el 2-1 y el PSG, superior en casa, está muy cerca de las semifinales.