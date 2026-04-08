El grupo de Egipto e Irán revela su plan alternativo para jugar el Mundial

Rahman Rezaei, segundo entrenador de Irán, propone un plan alternativo para preparar a la «Tim Melli» de cara al Mundial 2026, ante la posible suspensión de las competiciones nacionales por la guerra.

En declaraciones a la agencia iraní Tasnim, Radjabi se refirió a la propuesta de concentrar la liga en una sola zona y afirmó: «La Federación y la Liga deben analizar todos los aspectos y tomar la mejor decisión».

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Sobre los obstáculos logísticos, Radai afirmó: «Reunir a todos los equipos en un mismo lugar es un gran reto, sobre todo si solo hay tres o cuatro campos de entrenamiento, pues el uso intensivo los deterioraría en una semana».

Como solución, el cuerpo técnico baraja una concentración más larga para los jugadores locales. «Si hay liga, no hará falta concentrarse. Pero, si la competición se interrumpe, lo lógico sería organizar una concentración en un lugar seguro para mantener la preparación de los jugadores».

Irán está en el Grupo 7 con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda, pero su presencia sigue en el aire por el conflicto con Estados Unidos, anfitrión junto a Canadá y México.