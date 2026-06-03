El Go Ahead Eagles ha despedido de inmediato a Melvin Boel, según Voetbal International. La relación entre club y técnico se deterioró tras la pasada temporada.

Boel reemplazó el verano pasado al exitoso técnico Paul Simonis en Deventer, pero los resultados no acompañaron: en la Europa League el equipo quedó eliminado pese a vencer al futuro campeón, el Aston Villa, y en la Eredivisie terminó duodécimo.

A principios de febrero, el autobús del equipo fue recibido tras un empate ante el FC Volendam (1-1), y Boel habló con los enfadados aficionados.

«La directiva no planeaba despedirlo, pero anunció que tras la última jornada haría una evaluación a fondo», añade VI.

VI subraya que el técnico cumplió todos los objetivos marcados, pero carecía de respaldo interno. Tras la evaluación de final de curso, la directiva optó por la separación.

El principal candidato para sustituirlo es Joseph Oosting, despedido el mes pasado del Royal Antwerp y exentrenador del FC Twente.