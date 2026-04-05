El fracaso continúa... Un solo disparo agrava el sufrimiento de Endrick con el Lyon

El Olympique de Lyon ha pasado de ser el equipo más en forma de Europa, tras encadenar 13 victorias consecutivas, a convertirse en el tercer peor equipo de la Ligue 1.

Solo el Metz (1) y Le Havre (1) han sumado menos puntos que el Olympique de Lyon (3) en las últimas seis jornadas de la Liga francesa, según el diario «Marca».

El empate a cero ante el Angers no contribuyó a poner fin a la crisis que atraviesa el equipo del entrenador Paulo Fonseca, que también ha sido eliminado durante este periodo de la Copa de Francia y de la Europa League.

El delantero brasileño Endrick no logró romper su sequía goleadora; el jugador cedido por el Real Madrid ha disputado cinco partidos sin marcar ningún gol, cuatro de ellos con el Lyon y uno con la selección brasileña.

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Endrick no ha visto puerta desde que marcó en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League contra el Celta de Vigo (1-1) el pasado 12 de marzo.

Cabe destacar que Endrick dio dos asistencias decisivas, una en la derrota ante el Mónaco (1-2), justo antes del parón internacional, y otra en el partido amistoso que terminó con la victoria de Brasil sobre Croacia (3-1).

El discreto rendimiento ofensivo del Lyon no ayudó a mejorar la situación frente al Angers, ya que solo dispararon dos veces a puerta.

Por su parte, Endrick, que fue sustituido por Adam Karabek en el minuto 73, solo realizó un disparo durante su visita al estadio Raymond Kopa; este disparo, en el minuto 24, fue desde lejos, pero fue bloqueado.

El jugador del Real Madrid solo tocó el balón en 26 ocasiones y completó un único regate, por lo que tanto Endrick como Lyon necesitan mejorar su rendimiento; de lo contrario, la temporada podría resultarles muy difícil.

A falta de seis jornadas, el Lyon ocupa el quinto puesto con 48 puntos, a solo un punto del Olympique de Marsella, cuarto clasificado y con plaza para la Liga de Campeones, teniendo en cuenta que el equipo del sur se enfrenta al Mónaco esta tarde de domingo.

En este mismo contexto, el Rennes (47 puntos) y el Mónaco (46 puntos) pisan los talones al equipo de Paulo Fonseca en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.

Cabe destacar que, desde su incorporación al Lyon durante el pasado mercado de invierno, Endrick ha disputado 17 partidos en diferentes competiciones, en los que ha marcado 6 goles y ha dado 5 asistencias.

En la Liga francesa, Endrick ha marcado 3 goles, todos ellos en su segundo partido con el Lyon contra el Metz, mientras que ha disputado otros 9 partidos en los que no ha marcado ningún gol.



