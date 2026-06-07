El Feyenoord se despide de Robin van Persie con efecto inmediato

El Feyenoord y Robin van Persie han decidido separar sus caminos de forma inmediata, según adelantan Voetbal International, De Telegraaf y Feyenoord Transfermarkt. El club emitirá un comunicado oficial en breve.

Por ahora se desconoce el motivo oficial de la salida. Hace menos de una semana, el director técnico, Dévy Rigaux, rehusó confirmar en rueda de prensa que Van Persie seguiría como entrenador la próxima temporada.

«Primero analizaremos la temporada pasada y luego tomaremos una decisión», declaró Rigaux. «No nos hemos fijado ningún plazo; cuando tengamos claro hacia dónde queremos ir, actuaremos».

El director general, Robert Eenhoorn, crítico con los 65 puntos logrados en la Eredivisie, tampoco impuso plazo alguno. «Aún tardaremos en decidir».

Van Persie deja el banquillo de De Kuip tras año y medio; la temporada pasada llevó al equipo al segundo puesto y a la clasificación directa para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Pese a clasificar a la máxima competición europea, recibió duras críticas por un juego por debajo de lo esperado y por ceder el título de liga.

En la Europa League, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, igual que Go Ahead Eagles y FC Utrecht.