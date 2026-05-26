El Feyenoord presenta al director técnico Dévy Rigaux

El Feyenoord confirmó el martes la llegada de Dévy Rigaux como nuevo director técnico. El belga, de 38 años, procede del Club Brugge y se incorporará a Rotterdam el 1 de junio. Rigaux reemplazará a Dennis te Kloese, quien tras más de cuatro años en el cargo se marcha este verano al CF Monterrey mexicano.

Llegó al Club Brugge en 2009 como entrenador de categorías inferiores y ascendió hasta dirigir el área deportiva.

En sus más de dos años como director deportivo, el club conquistó varios títulos: la liga en las temporadas 2023/24 y la actual, y la Croky Cup en la 2024/25.

Además, el sábado se anunció el fichaje de Robert Eenhoorn, ex del AZ, como director general.

«Estamos muy contentos con la llegada de Dévy», declara Toon van Bodegom, presidente del Consejo de Supervisión del Feyenoord, en la página web del club. «La búsqueda de un director técnico lleva, por supuesto, bastante tiempo en marcha y, como directiva del club, hemos analizado y hablado con varios candidatos potenciales. Debido a la marcha de Dennis te Kloese y a la inminente ventana de fichajes de verano, era obviamente importante avanzar también en el proceso de selección para este puesto».

«Con Dévy Rigaux incorporamos a uno de los responsables técnicos más elogiados del fútbol europeo. En el Club Brugge demostró gran olfato para el talento emergente y, al compartir nuestra fe en la cantera, estamos convencidos de que perfeccionará nuestra política técnica y nos llevará más lejos».

Rigaux se pronuncia en el comunicado sobre su nombramiento: «El Feyenoord es un club fantástico para empezar a trabajar. En De Kuip hay una base sólida, la cantera de Varkenoord rebosa talento y se han logrado los éxitos necesarios. Me corresponde la honorable tarea de seguir construyendo sobre esta base. Es un reto magnífico que afronto con entusiasmo».