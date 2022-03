El factor Ferran

Saltó como extremo zurdo y terminó en el centro del ataque. Teniendo graves problemas económicos y queriendo mejorar la plantilla únicamente con jugadores libres de contrato, el Barcelona invirtió 55 millones de euros en un jugador clave. Xavi Hernández necesitaba gol, pero también alguien que fuera capaz de abrir defensas cerradas tirando desmarques de manera incansable. El Barça apostó por Ferran Torres para reactivar la faceta ofensiva de un equipo que hasta el mercado invernal no había ido precisamente sobrado ante la portería rival. Y más que gol, el delantero de Foios está generando tanto como calculaba el entrenador que pidió encarecidamente su fichaje.

En Elche, Ferran fue la clave de la mejora del Barça en el segundo tiempo. Entró tras el descanso para situarse en la banda izquierda y, desde el primer instante, se dedicó a tirar desmarques hacia dentro, buscando abrir espacios y recibir balones entre líneas que pudieran generar grietas en una defensa encerrada del conjunto local que intentaba protegerse con el marcador a favor. Torres estuvo de diez en sus intervenciones partiendo de la banda, e incluso marcó el gol del empate estando atentísimo para recoger un mal disparo de Jordi Alba que quedó muerto en el punto de penalti. En la celebración, el valenciano buscó y encontró la complicidad de Xavi, que levantó el pulgar en señal de aprobación.

Con el uno a uno, el técnico pensó que Ferran incluso aportaría más jugando de delantero centro. Y no se equivocó. En diez minutos, el futbolista internacional se fabricó tres clarísimas ocasiones de gol, dos de ellas que Edgar Badia sacó con intervenciones de mucho mérito, sobre todo un remate a bocajarro que el portero catalán detuvo con el pie derecho. No es un killer, no es un jugador de marcar 30 goles en LaLiga, pero su precisión en el desmarque y los espacios y oportunidades que consiguió con su movilidad provocaron que el Barça cogiera confianza y encerrara al Elche en su propio área. Ferran Torres se exhibió en el Martínez Valero y partido tras partido se va convirtiendo en un hombre más importante para Xavi y su sistema táctico. Un jugador imprescindible, una pieza imprescindible par el Barça de los próximos años.