El Elche despide a Fran Escribá

El Elche ha cesado este domingo a Fran Escribá, tal y como ha adelantado el propio entrenador después de la derrota ante el Real Betis por 3-0 en el Martínez Valero, por la Jornada 14 de LaLiga. "(Christian) Bragarnik me ha comunicado mi destitución. Siento irme así, estoy muy orgulloso de lo conseguido aquí. Uno puede comprar un club, pero no puede comprar el cariño de la gente", dijo Escribá tras el 0-3 de esta noche. Y agregó: "No ha tenido en cuenta lo mucho que he hecho por este club, pero no es ningún reproche, él es el dueño".

Como sea, la mala racha del equipo verdiblanco, con dos puntos sumados de los últimos 18 posibles, y la mala imagen frente al cuadro andaluz le han costado el puesto. El conjunto ilicitano ocupa uno de los tres puestos de descenso en la clasificación de LaLiga, y este domingo ha sufrido una nueva caída.

Esta vez fue ante el cuadro de Manuel Pellegrini: a los 12 minutos Juanmi abría el marcador y otros doce después, Willian José transformaba un penalti dudoso cometido por Barragán a Juanmi. Tres minutos después, en el 27, Nabil Fekir cerraba la cuenta bética al trasnformar una diana tras una jugaba genial como las que acostumbra a realizar con cierta frecuencia.

El artículo sigue a continuación

El Elche lo confirmó más tarde

Minutos después de que Fran Escribá anunciara que le habían despedido, el propio Elche informó la noticia en su página web oficial.

"El Elche Club de Fútbol comunica que en el día de hoy se ha tomado la decisión de relevar en el cargo al técnico del primer equipo, Fran Escribá. La entidad quiere agradecer al entrenador el trabajo y la dedicación en esta su segunda etapa como franjiverde, así como valorar su importancia en la historia del Club tras los éxitos cosechados. El Elche Club de Fútbol quiere desear toda la suerte en su etapa profesional y personal a Fran Escribá", reza el comunicado que aparece en el sitio web.