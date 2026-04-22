El Chelsea toma medidas drásticas y despide a Liam Rosenior

El Chelsea destituyó este miércoles a Liam Rosenior como entrenador tras la derrota por 3-0 ante el Brighton & Hove Albion.

«En nombre de todos en el Chelsea, agradecemos a Liam y a su cuerpo técnico su esfuerzo durante su estancia en el club. Desde su llegada a mitad de temporada, Liam ha mostrado total integridad y profesionalidad», indica un comunicado en la web del club.

«No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro», añade la directiva.

El comunicado añade: «Calum McFarlane asumirá el cargo de entrenador interino hasta final de temporada con el respaldo del cuerpo técnico actual. Nuestro objetivo es clasificarnos para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup».

Llegó en enero tras la salida de Enzo Maresca, pero el vínculo no funcionó: el equipo descendió en la Premier y cayó ante el París Saint-Germain en octavos de la Champions.

En la Premier League sumó cinco derrotas consecutivas sin marcar. Esta racha, unida a la eliminación europea, ha motivado su cese. Su contrato finalizaba en 2032.

La afición llevaba tiempo pidiendo su salida, y el martes el sector visitante en Brighton expresó un fuerte descontento tras la derrota por 3-0.